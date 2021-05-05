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Дождь. «Навальный левого фланга». Максим Шевченко о деле Платошкина и системе политического спектакля 05.05.2021

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Телеканал Дождь 05.05.2021. «Навальный левого фланга». Максим Шевченко о деле Платошкина и системе политического спектакля
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Телеканал Дождь - «Навальный левого фланга». Максим Шевченко о деле Платошкина и системе политического спектакля (5 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

4 мая в Гагаринском суде Москвы должно было продолжиться рассмотрение дела Николая Платошкина. Создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

 

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