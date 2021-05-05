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4 мая в Гагаринском суде Москвы должно было продолжиться рассмотрение дела Николая Платошкина. Создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

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