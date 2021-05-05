Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Нюта Федермессер (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Навальный: суд и новое дело. Умер ученый Кудрявцев. Репетиция парада 30.04.2021
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- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США
- Алексей Ракша, независимый демограф
- Живой гвоздь. Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион заботы», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи
- Григорий Бакунов, интернет-эксперт.
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