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Утренний разворот. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Нюта Федермессер 05.05.2021

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Утренний разворот 05.05.2021. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Нюта Федермессер
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Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Нюта Федермессер (5 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США 

- Алексей Ракша, независимый демограф

- Живой гвоздь. Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера",  автор проекта ОНФ "Регион заботы», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи
- Григорий Бакунов, интернет-эксперт.

 

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