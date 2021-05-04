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Открытый эфир. Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить 27.04.2021

- Театр абсурда. Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и прекратить импорт российских нефти и газа.

- 7 лет «Одесской Хатыни». Почему именно в день памяти погибших в Доме профсоюзов и именно в тот момент, когда горожане несли цветы на Куликово поле, на центральной площади проходил марш праворадикалов?

- Remember Odessa. В Италии, Германии и Голландии активисты различных организаций устроили памятные церемонии по случаю семилетней годовщины трагедии в Доме профсоюзов.

- «Украинцы! Мы русские. Какой восторг!». Так называется новая книга журналиста Юрия Кота.

- Американцы уходят из Афганистана, но вопрос - куда? Спецпредставитель США в Кабуле Залмай Халилзад, не особо афишируя поездку, побывал в Ташкенте.

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