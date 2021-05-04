Открытый эфир - SWIFT абсурда и 7 лет «Одесской Хатыни» (4 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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- Театр абсурда. Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и прекратить импорт российских нефти и газа.
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