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Открытый эфир. SWIFT абсурда и 7 лет «Одесской Хатыни» 04.05.2021

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Открытый эфир 04.05.2021. SWIFT абсурда и 7 лет «Одесской Хатыни»
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Открытый эфир - SWIFT абсурда и 7 лет «Одесской Хатыни» (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Театр абсурда. Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и прекратить импорт российских нефти и газа.

 

- 7 лет «Одесской Хатыни». Почему именно в день памяти погибших в Доме профсоюзов и именно в тот момент, когда горожане несли цветы на Куликово поле, на центральной площади проходил марш праворадикалов?

 

- Remember Odessa. В Италии, Германии и Голландии активисты различных организаций устроили памятные церемонии по случаю семилетней годовщины трагедии в Доме профсоюзов.

 

- «Украинцы! Мы русские. Какой восторг!». Так называется новая книга журналиста Юрия Кота.

 

- Американцы уходят из Афганистана, но вопрос - куда? Спецпредставитель США в Кабуле Залмай Халилзад, не особо афишируя поездку, побывал в Ташкенте.

 

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