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Между тем. США в Афганистане. Сомнительная победа 04.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 04.05.2021. США в Афганистане. Сомнительная победа
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Между тем с Наталией Метлиной - США в Афганистане. Сомнительная победа (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Покидают поле боя - ни победа, ни ничья. Президент США Джо Байден заявил о полном выводе американских войск из Афганистана. Закончить бесславное пребывание сил НАТО на афганской земле решено к 11 сентября - годовщине терактов в Америке. Но что они оставляют после себя? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что с уходом США война в Афганистане не утихнет, а перейдет в более острую фазу. А это значит, что в скором времени Россия может получить еще более ожесточенный конфликт у своих южных рубежей. К чему нам готовиться?

 

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