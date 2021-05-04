Покидают поле боя - ни победа, ни ничья. Президент США Джо Байден заявил о полном выводе американских войск из Афганистана. Закончить бесславное пребывание сил НАТО на афганской земле решено к 11 сентября - годовщине терактов в Америке. Но что они оставляют после себя? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что с уходом США война в Афганистане не утихнет, а перейдет в более острую фазу. А это значит, что в скором времени Россия может получить еще более ожесточенный конфликт у своих южных рубежей. К чему нам готовиться?

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