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Перший Незалежний. Суд по делу запрета "Партии Шария". Онлайн-трансляция 05.05.2021

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Перший Незалежний 05.05.2021. Суд по делу запрета "Партии Шария". Онлайн-трансляция
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Перший Незалежний - Суд по делу запрета "Партии Шария". Онлайн-трансляция (5 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 5 Мая 2021

Под Окружным административным судом г. Киева, где сегодня должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария", собрался многолюдный митинг – люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.

 

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