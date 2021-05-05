Под Окружным административным судом г. Киева, где сегодня должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария", собрался многолюдный митинг – люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Суд по делу запрета "Партии Шария". Онлайн-трансляция (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.