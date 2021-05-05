Где шутки про Байдена и Америку, встающей на ноги

Возможность отправить осуждённых на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали рассматривает правительство России, утверждает издание «Коммерсантъ». И если эта информация соответствует действительности, то сразу возникает главный вопрос: увидим ли мы фюрера резиновых уточек с лопатой в руках, занимающегося общественно полезным трудом на благо Родины?

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