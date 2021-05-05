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Политическая Россия. Отправят ли Навального строить вторую ветку БАМа 05.05.2021

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Политическая Россия 05.05.2021. Отправят ли Навального строить вторую ветку БАМа
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Политическая Россия - Отправят ли Навального строить вторую ветку БАМа (5 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Мая 2021

Возможность отправить осуждённых на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали рассматривает правительство России, утверждает издание «Коммерсантъ». И если эта информация соответствует действительности, то сразу возникает главный вопрос: увидим ли мы фюрера резиновых уточек с лопатой в руках, занимающегося общественно полезным трудом на благо Родины?

 

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