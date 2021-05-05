Cнайпер и писатель Деян Берич о трагедии Украины и Югославии

Почему Украина – не США и никогда ими не станет

В новом выпуске видеоблога речь зашла про судебный иск немецких-проамериканских экоактивистов из NABU в отношении строительства газопровода «Северный Поток - 2», о новых громких заявлениях Зеленского про войну в Европе, а также о победившей вопреки польским козням российской спортсменке Тамаре Тансыккужиной.

- Об иске экоактивистов из NABU к газопроводу «Северный Поток - 2»

- Зеленский и война в Европе

- О победе семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной

- Подкаст Николая Старикова.

Смотрите онлайн Николай Стариков Экоактивисты NABU. Война в Европе и чемпион мира по шашкам (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.