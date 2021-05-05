Николай Стариков - Экоактивисты NABU. Война в Европе и чемпион мира по шашкам (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога речь зашла про судебный иск немецких-проамериканских экоактивистов из NABU в отношении строительства газопровода «Северный Поток - 2», о новых громких заявлениях Зеленского про войну в Европе, а также о победившей вопреки польским козням российской спортсменке Тамаре Тансыккужиной.
- Об иске экоактивистов из NABU к газопроводу «Северный Поток - 2»
- Зеленский и война в Европе
- О победе семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной
- Подкаст Николая Старикова.
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