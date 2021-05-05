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Дождь. Разбираемся, кто первым начал в обострении отношений России и Запада 05.05.2021

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Телеканал Дождь 05.05.2021. Разбираемся, кто первым начал в обострении отношений России и Запада
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Телеканал Дождь - Разбираемся, кто первым начал в обострении отношений России и Запада (5 Мая 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 5 Мая 2021

3 мая представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова вызвали в Европейскую внешнеполитическую службу из-за санкций против европейских чиновников. В ЕС считают, что контрсанкции, введенные Россией, политически мотивированы и не имеют никаких юридических оснований. Россия ввела санкции против восьми граждан Евросоюза 30 апреля, которые стали ответом на санкции против российских чиновников, введенные Европой из-за преследования Алексея Навального. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе рассуждает, кто первым начал обострение отношений России и Запада.

 

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Комментариев: 1
Какую кражу государственной
5 Мая 2021, 14:41
собстверности сделал Сноуден в США? И почему вы называете его шпионом? Ведь он раскрыл глаза всему миру, что из себя представляет США.
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