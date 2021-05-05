6 лет колонии сторонникам Тихановской в Беларуси. Заявления на силовиков после акции 21 апреля

Китайская пропаганда в российских государственных медиа: как и почему она там появляется

3 мая представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова вызвали в Европейскую внешнеполитическую службу из-за санкций против европейских чиновников. В ЕС считают, что контрсанкции, введенные Россией, политически мотивированы и не имеют никаких юридических оснований. Россия ввела санкции против восьми граждан Евросоюза 30 апреля, которые стали ответом на санкции против российских чиновников, введенные Европой из-за преследования Алексея Навального. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе рассуждает, кто первым начал обострение отношений России и Запада.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Разбираемся, кто первым начал в обострении отношений России и Запада (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.