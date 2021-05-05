- чего ждать от визит Блинкена и Нуланд в Украину

- закон о деолигархизации и санкции против контрабандистов

- о Ермаке и вечно пьяном Потураеве

- об уходе Мендель и о том, кто станет новым пресс-секретарем Зеленского

- об интервью с Маском и о том, сколько бы заплатил за интервью с Дуровым, Путиным и Байденом

- как Гордон готовится к интервью

- интервью с Полтораниным: как Ельцин стал народным героем, зачем Горбачев инспирировал путч, почему Россия не открывает архивы КГБ, сотрудничество КГБ с Индирой Ганди

- о Горбачеве

- о возможном выходе Украины из Минских соглашений и встрече Зеленского с Путиным

- об интервью с Януковичем

- об истории с Ивангаем и Дудем

- почему Гордон не сокращает интервью

- кто «задвигает» Данилова?

- разговор с Альфредом Кохом: нападет ли Путин на Украину, встреча Байдена с Путиным, «Северный поток-2», судьба Навального, кто будет после Путина, кто заказчик убийства Немцова, почему Европа заигрывает с Путиным, поможет ли Европа Украине.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Наезд Ивангая на Дудя. Интервью с Маском и Дуровым. Черти (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.