Телеканал Дождь - Запрет «экстремистам» избираться в Думу. Что известно о деятельности российских ЧВК в ЦАР (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект о запрете баллотироваться в Думу людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое запретили в России как экстремистское или террористическое.
Руководители таких организаций, сказано в законопроекте, не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.
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