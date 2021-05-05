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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект о запрете баллотироваться в Думу людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое запретили в России как экстремистское или террористическое.

Руководители таких организаций, сказано в законопроекте, не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.

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