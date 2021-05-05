НАШ - Марафон. Паспортная угроза от России? Когда заработают мирные соглашения (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Мирні угоди, які не працюють. Донбас. Російські папорти
— Блінкен та Нуланд їдуть до України
— Ситуація з ковідом
— Чому звільнили Коболєва? РНБО по комуналці
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя", заслужений юрист України, екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України
— Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Олексій Мацука, журналіст
— Андрій Теліженко, політичний консультант, працівник Посольства України в США 2015-2016 рр. (дипломат, міжнародник)
II ЧАСТИНА
— Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики.
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