В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Мирні угоди, які не працюють. Донбас. Російські папорти

— Блінкен та Нуланд їдуть до України

— Ситуація з ковідом

— Чому звільнили Коболєва? РНБО по комуналці

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя", заслужений юрист України, екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України

— Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Олексій Мацука, журналіст

— Андрій Теліженко, політичний консультант, працівник Посольства України в США 2015-2016 рр. (дипломат, міжнародник)

II ЧАСТИНА

— Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики.

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