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НАШ. Марафон. Паспортная угроза от России? Когда заработают мирные соглашения 05.05.2021

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НАШ 05.05.2021. Марафон. Паспортная угроза от России? Когда заработают мирные соглашения
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НАШ - Марафон. Паспортная угроза от России? Когда заработают мирные соглашения (5 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Мирні угоди, які не працюють. Донбас. Російські папорти
— Блінкен та Нуланд їдуть до України
— Ситуація з ковідом
— Чому звільнили Коболєва? РНБО по комуналці

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя",  заслужений юрист України, екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України
— Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"  
— Олексій Мацука, журналіст 
— Андрій Теліженко, політичний консультант, працівник Посольства України в США 2015-2016 рр. (дипломат, міжнародник) 

II ЧАСТИНА
— Руслан Бортнік,  директор Українського інституту політики.

 

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