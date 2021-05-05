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Дмитрий Гордон. Илларионов: Кто самый опасный человек в руководстве России 05.05.2021

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Дмитрий Гордон 05.05.2021. Илларионов: Кто самый опасный человек в руководстве России
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Дмитрий Гордон - Илларионов: Кто самый опасный человек в руководстве России (5 Мая 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 5 Мая 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским политиком и экономистом, старшим научным сотрудником вашингтонского института Катона, экс-советником Путина по экономике и его доверенным лицом в "Большой восьмерке" Андреем Илларионовым.

 

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