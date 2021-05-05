Регионы России необходимо укрупнить, пересмотреть подход к территориально-административному делению страны. Такое мнение, подчеркнув, что это его личная позиция, высказал в рамках круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски" в НИУ ВШЭ вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сразу скажу, это мое личное мнение, это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других - нет", - сказал он.

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