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Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 05.05.2021

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Перший Незалежний 05.05.2021. Ток-шоу "Украинский формат"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат" (5 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 5 Мая 2021

В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.


Гости эфира:
- экс-нардеп Елена Бондаренко;
- политолог Владимир Цыбулько;
- военный историк Юрий Дудкин;
- кандидат политических наук Ростислав Балабан;
- политолог Александр Лазарев;
- экс-нардеп Надежда Савченко;
- нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич;
- политолог Кирилл Сазонов.

 

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