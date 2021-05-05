Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат" (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
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В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.
Гости эфира:
- экс-нардеп Елена Бондаренко;
- политолог Владимир Цыбулько;
- военный историк Юрий Дудкин;
- кандидат политических наук Ростислав Балабан;
- политолог Александр Лазарев;
- экс-нардеп Надежда Савченко;
- нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич;
- политолог Кирилл Сазонов.
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