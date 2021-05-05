В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

— Смірнов Ростислав, експерт Українського інституту майбутнього;

— Бузаров Андрій, політолог-міжнародник;

— Землянський Валентин, аналітик експертного уряду;

— Бригинець Олександр, народний депутат України VIII скликання;

— Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік.

— Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.

Обговорювані теми:

— Донбас. Чому не було Великоднього перемир'я. Візит Блінкена. Зустріч Путіна і Зеленського;

— До України впустили російського репера Басту, який виступав в окупованому Криму. У соцмережах почали "полювання";

— Провал вакцинації.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.