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НАШ. Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому 05.05.2021

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НАШ 05.05.2021. Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому
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НАШ - Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому (5 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
— Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»; 
— Смірнов Ростислав, експерт Українського інституту майбутнього;
— Бузаров Андрій, політолог-міжнародник;
— Землянський Валентин, аналітик експертного уряду;
— Бригинець Олександр,  народний депутат України VIII скликання;  
— Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік.
— Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ  "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.

 

Обговорювані теми:
 — Донбас. Чому не було Великоднього перемир'я. Візит Блінкена. Зустріч Путіна і Зеленського;
— До України впустили російського репера Басту, який виступав в окупованому Криму. У соцмережах почали "полювання";
— Провал вакцинації.

 

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