Константин Сёмин - Голодные бунты. Вакцина богачам. Выборы желательных. Галопом по Европам (5 Мая 2021)
Опубликовано: 5 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Правительство ввело запрет на экспорт гречки с июня по август;
- Среднегодовые темпы роста российской экономики с 09 по 2019 составили 1 процент;
- Госдума освободит выборы от всех нежелательных;
- Глава американского казначейства Йеллен предупредила - власти все-таки могут начать повышать ставку, чтобы притормозить инфляцию;
- Криптовалюта Dogecoin, созданная ради шутки, взлетела так, что стоит уже больше Газпрома;
- Роскомнадзор опять требует от Твиттера, Фейсбука и Гугл удалить запрещенную информацию;
- Объединенные Арабские Эмираты начали продавать гражданство миллионерам;
- Региональные авиакомпании бьют в набат - могут закрыться малые аэропорты;
- В Мехико о забастовке объявили работники транспорта;
- В Стамбуле бастуют тысячи сотрудников газовой компании БедАш (энергетика);
- Богатые страны получили 87 процентов всех имеющихся в мире вакцин;
- В Мьянме оппозиция объявила о формировании собственной армии для противостояния военным;
- Власти Швейцарии расследуют гибель своего дипломата в Тегеране.
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