Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Голодные бунты. Вакцина богачам. Выборы желательных. Галопом по Европам 05.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 05.05.2021. Голодные бунты. Вакцина богачам. Выборы желательных. Галопом по Европам
05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 03.05.2021 02.05.2021 30.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 28.04.2021 27.04.2021
Еще

Константин Сёмин - Голодные бунты. Вакцина богачам. Выборы желательных. Галопом по Европам (5 Мая 2021)

26 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 5 Мая 2021

В этом выпуске:
- Правительство ввело запрет на экспорт гречки с июня по август;
- Среднегодовые темпы роста российской экономики с 09 по 2019 составили 1 процент;
- Госдума освободит выборы от всех нежелательных;
- Глава американского казначейства Йеллен предупредила - власти все-таки могут начать повышать ставку, чтобы притормозить инфляцию;
- Криптовалюта Dogecoin, созданная ради шутки, взлетела так, что стоит уже больше Газпрома;
- Роскомнадзор опять требует от Твиттера, Фейсбука и Гугл удалить запрещенную информацию;
- Объединенные Арабские Эмираты начали продавать гражданство миллионерам;
- Региональные авиакомпании бьют в набат - могут закрыться малые аэропорты;
- В Мехико о забастовке объявили работники транспорта;
- В Стамбуле бастуют тысячи сотрудников газовой компании БедАш (энергетика);
- Богатые страны получили 87 процентов всех имеющихся в мире вакцин;
- В Мьянме оппозиция объявила о формировании собственной армии для противостояния военным;
- Власти Швейцарии расследуют гибель своего дипломата в Тегеране.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Голодные бунты. Вакцина богачам. Выборы желательных. Галопом по Европам (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу