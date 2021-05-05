В этом выпуске:

- Правительство ввело запрет на экспорт гречки с июня по август;

- Среднегодовые темпы роста российской экономики с 09 по 2019 составили 1 процент;

- Госдума освободит выборы от всех нежелательных;

- Глава американского казначейства Йеллен предупредила - власти все-таки могут начать повышать ставку, чтобы притормозить инфляцию;

- Криптовалюта Dogecoin, созданная ради шутки, взлетела так, что стоит уже больше Газпрома;

- Роскомнадзор опять требует от Твиттера, Фейсбука и Гугл удалить запрещенную информацию;

- Объединенные Арабские Эмираты начали продавать гражданство миллионерам;

- Региональные авиакомпании бьют в набат - могут закрыться малые аэропорты;

- В Мехико о забастовке объявили работники транспорта;

- В Стамбуле бастуют тысячи сотрудников газовой компании БедАш (энергетика);

- Богатые страны получили 87 процентов всех имеющихся в мире вакцин;

- В Мьянме оппозиция объявила о формировании собственной армии для противостояния военным;

- Власти Швейцарии расследуют гибель своего дипломата в Тегеране.

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