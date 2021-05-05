Китайская пропаганда в российских государственных медиа: как и почему она там появляется

Группа депутатов Госдумы предложила запретить избираться людям, которые были причастны к экстремистским организациям. Теперь как руководители, так и сотрудники и даже лица, которые предоставляли организациям денежные средства, не смогут выдвигаться на выборах. Чтобы попасть под запрет, человеку нужно работать руководителем организации или ее структурного подразделения не менее чем за три года до признания ее экстремистской.

Для всех остальных этот срок составляет год до признания ее экстремистской. Принятие данного законопроекта происходит на фоне признания экстремистскими организации, связанные с политиком Алексеем Навальным, таким образом, многие его сторонники, планировавшие избираться в Государственную думу в 2021 году, попадут под данные ограничения.

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