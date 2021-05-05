Законы против Навального и Ходорковского: как в Думе предлагают бороться с «экстремизмом»

В разгар майских праздников группа депутатов одновременно внесла три законопроекта. Один из них запрещает избираться в Госдуму всем причастным к экстремистским организациям, а два других ужесточают наказание за работу с нежелательными организациями. Законопроекты, по мнению экспертов, направлены против оппозиционных организаций, в первую очередь — структур Алексея Навального, а по своей формулировке фундаментально противоречат базовым нормам права. Что именно предложили депутаты и как это может ограничить в правах сотни тысяч россиян?

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