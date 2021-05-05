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Дождь. Новые законопроекты об экстремизме. Михаил Светов на свободе. Новый трек Pussy Riot 05.05.2021

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Телеканал Дождь 05.05.2021. Новые законопроекты об экстремизме. Михаил Светов на свободе. Новый трек Pussy Riot
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Телеканал Дождь - Новые законопроекты об экстремизме. Михаил Светов на свободе. Новый трек Pussy Riot (5 Мая 2021)

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Опубликовано: 5 Мая 2021

В разгар майских праздников группа депутатов одновременно внесла три законопроекта. Один из них запрещает избираться в Госдуму всем причастным к экстремистским организациям, а два других ужесточают наказание за работу с нежелательными организациями. Законопроекты, по мнению экспертов, направлены против оппозиционных организаций, в первую очередь — структур Алексея Навального, а по своей формулировке фундаментально противоречат базовым нормам права. Что именно предложили депутаты и как это может ограничить в правах сотни тысяч россиян?

 

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