Николай Стариков - Таджикистан и Киргизия, взрыв во Врбетице, боязнь Китая (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о военном конфликте между Таджискистаном и Киргизией, страхе перед Китаем, внешней политики России, а также обвинениях со стороны Чехии во взрыве частного оружейного склада в Врбетице 7 лет назад.
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