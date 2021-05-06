Cнайпер и писатель Деян Берич о трагедии Украины и Югославии

Почему Украина – не США и никогда ими не станет

Экоактивисты NABU. Война в Европе и чемпион мира по шашкам

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о военном конфликте между Таджискистаном и Киргизией, страхе перед Китаем, внешней политики России, а также обвинениях со стороны Чехии во взрыве частного оружейного склада в Врбетице 7 лет назад.

Смотрите онлайн Николай Стариков Таджикистан и Киргизия, взрыв во Врбетице, боязнь Китая (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.