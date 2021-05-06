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Николай Стариков. Таджикистан и Киргизия, взрыв во Врбетице, боязнь Китая 06.05.2021

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Николай Стариков 06.05.2021. Таджикистан и Киргизия, взрыв во Врбетице, боязнь Китая
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Николай Стариков - Таджикистан и Киргизия, взрыв во Врбетице, боязнь Китая (6 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 6 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о военном конфликте между Таджискистаном и Киргизией,  страхе перед Китаем, внешней политики России, а также обвинениях со стороны Чехии во взрыве частного оружейного склада в Врбетице 7 лет назад.

 

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