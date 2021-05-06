Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Как лгут об "агрессивной России" и передёргивают статистику военных расходов 06.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 06.05.2021. Как лгут об "агрессивной России" и передёргивают статистику военных расходов
06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 03.05.2021 02.05.2021 02.05.2021
Еще

Политическая Россия - Как лгут об "агрессивной России" и передёргивают статистику военных расходов (6 Мая 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 6 Мая 2021

«Россия заняла первое место в мире по доле военных расходов относительно ВВП», - хором заверещали русофобы после опубликования свежего отчёта Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако если копнуть отчёт названного учреждения чуть глубже, то нетрудно выяснить: как западные «партнёры», так и обслуживающий их российский креаклиат – нагло и беззастенчиво лгут.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Как лгут об "агрессивной России" и передёргивают статистику военных расходов (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу