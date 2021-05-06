Где шутки про Байдена и Америку, встающей на ноги

Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке

«Россия заняла первое место в мире по доле военных расходов относительно ВВП», - хором заверещали русофобы после опубликования свежего отчёта Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако если копнуть отчёт названного учреждения чуть глубже, то нетрудно выяснить: как западные «партнёры», так и обслуживающий их российский креаклиат – нагло и беззастенчиво лгут.

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