Перший Незалежний - LIVE ШОУ (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
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Сегодня, 6 мая, в "Live ШОУ" обсудили встречу Зеленского и Блинкена, кадровые ротации в Кабмине, отношения Украины и США, заседания СНБО.
Гости студии:
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
- Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
- Экс-министр социальной политики Андрей Рева
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянска.
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