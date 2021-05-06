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Перший Незалежний. LIVE ШОУ 06.05.2021

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Перший Незалежний 06.05.2021. LIVE ШОУ
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Перший Незалежний - LIVE ШОУ (6 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 6 Мая 2021

Сегодня, 6 мая, в "Live ШОУ" обсудили встречу Зеленского и Блинкена, кадровые ротации в Кабмине, отношения Украины и США, заседания СНБО.

 

Гости студии:
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
- Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
- Экс-министр социальной политики Андрей Рева
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянска.

 

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