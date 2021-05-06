НАШ - Марафон. Блинкен и Нуланд в Украине. Коммунальные заседания СНБО. Бедность (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Блінкен та Нуланд в Україні
— Ковід та вакцинація
— Комунальна РНБО: Соціалка, тарифи, бідність
— Викрадення судді Чауса
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Годний, кандидат політичних наук
— Дмитро Фіщенко, політтехнолог
— Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019рр), Міністр соціальної політики України (2014-2016рр)
— Денис Ярославський, правознавець
II ЧАСТИНА
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, Екс-представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-2018рр
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