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НАШ. Марафон. Блинкен и Нуланд в Украине. Коммунальные заседания СНБО. Бедность 06.05.2021

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НАШ 06.05.2021. Марафон. Блинкен и Нуланд в Украине. Коммунальные заседания СНБО. Бедность
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НАШ - Марафон. Блинкен и Нуланд в Украине. Коммунальные заседания СНБО. Бедность (6 Мая 2021)

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Опубликовано: 6 Мая 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Блінкен та Нуланд в Україні
— Ковід та вакцинація
— Комунальна РНБО: Соціалка, тарифи, бідність
— Викрадення судді Чауса

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Годний, кандидат політичних наук   
— Дмитро Фіщенко, політтехнолог 
— Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019рр), Міністр соціальної політики України  (2014-2016рр)    
— Денис Ярославський, правознавець

II ЧАСТИНА
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, Екс-представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-2018рр

 

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