Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Блінкен та Нуланд в Україні

— Ковід та вакцинація

— Комунальна РНБО: Соціалка, тарифи, бідність

— Викрадення судді Чауса

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Сергій Годний, кандидат політичних наук

— Дмитро Фіщенко, політтехнолог

— Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019рр), Міністр соціальної політики України (2014-2016рр)

— Денис Ярославський, правознавець

II ЧАСТИНА

— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, Екс-представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-2018рр

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Блинкен и Нуланд в Украине. Коммунальные заседания СНБО. Бедность (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.