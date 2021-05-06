Константин Сёмин - Смартфон желания, Защитники Украины, Бибер - лопух. Галопом по Европам (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
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В этом выпуске:
- В Индии 412 тысяч новых зараженных, а всего - больше 21 миллионов;
- Саммит министров иностранных дел семерки завершился антикитайской и антироссийской резолюцией;
- Больше половины канадцев находятся в шаге от банкротства;
- Неделя протестов в Колумбии - еще 25 убитых;
- Еврокомиссия подготовила меры для недопущения на рынок азиатских госкорпораций;
- Британия отправила военные корабли к острову Джерси после протеста местных рыбаков;
- Макрон помянул добрым словом Наполеона;
- Под лозунгом “Свобода против Коммунизма” на новым мэром Мадрида стала журналистка Аюсо от Народной Партии;
- Президент Киргизии Жапаров подписал новую конституцию, которая развязывает ему руки, и обратился к нации;
- Россия говорит по дешевым китайским телефонам, в очередях за люксовыми айфонами стоят лишь жители крупных городов.
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