В этом выпуске:

- В Индии 412 тысяч новых зараженных, а всего - больше 21 миллионов;

- Саммит министров иностранных дел семерки завершился антикитайской и антироссийской резолюцией;

- Больше половины канадцев находятся в шаге от банкротства;

- Неделя протестов в Колумбии - еще 25 убитых;

- Еврокомиссия подготовила меры для недопущения на рынок азиатских госкорпораций;

- Британия отправила военные корабли к острову Джерси после протеста местных рыбаков;

- Макрон помянул добрым словом Наполеона;

- Под лозунгом “Свобода против Коммунизма” на новым мэром Мадрида стала журналистка Аюсо от Народной Партии;

- Президент Киргизии Жапаров подписал новую конституцию, которая развязывает ему руки, и обратился к нации;

- Россия говорит по дешевым китайским телефонам, в очередях за люксовыми айфонами стоят лишь жители крупных городов.

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