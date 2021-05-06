Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа" (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
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6 мая в эфире телеканала "Перший Незалежний" социально-политическое ток-шоу "Голос народа".
Гость первой части: экс-нардеп Надежда Савченко.
Гость второй части: экс-нардеп Елена Бондаренко.
Гости студии: политолог Александр Лазарев, доктор юридических наук Виталий Журавский, кандидат политических наук Алексей Якубин, кандидат политических наук Алексей Буряченко, политолог Сергей Годный, нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, политический эксперт Владимир Кацман, экономический эксперт Виктор Скаршевский.
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