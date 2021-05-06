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НАШ. Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України 06.05.2021

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НАШ 06.05.2021. Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України
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НАШ - Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України (6 Мая 2021)

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Опубликовано: 6 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
— Долженков Олександр,  голова політради партії "НАШІ", народний депутат  VII-VIII скл.;
— Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
— Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";
— Мірошниченко Юрій, член ЦВК, народний депутат України V-VIII скл.;
— Охріменко Олександр, економічний експерт, президент Українського аналитического центру;
— Биков Сергій, політичний консультант;

— Лукаш Олена, заслужений юрист України.

 

Обговорювані теми:
— Візит Блінкена. Заяви щодо Донбасу;
— США підтримали вступ України до НАТО;
— Північний потік — вирок для України?
— Провал вакцинації.

 

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