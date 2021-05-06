НАШ - Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.;
— Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
— Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";
— Мірошниченко Юрій, член ЦВК, народний депутат України V-VIII скл.;
— Охріменко Олександр, економічний експерт, президент Українського аналитического центру;
— Биков Сергій, політичний консультант;
— Лукаш Олена, заслужений юрист України.
Обговорювані теми:
— Візит Блінкена. Заяви щодо Донбасу;
— США підтримали вступ України до НАТО;
— Північний потік — вирок для України?
— Провал вакцинації.
Смотрите онлайн НАШ Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.