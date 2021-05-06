Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.;

— Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

— Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";

— Мірошниченко Юрій, член ЦВК, народний депутат України V-VIII скл.;

— Охріменко Олександр, економічний експерт, президент Українського аналитического центру;

— Биков Сергій, політичний консультант;

— Лукаш Олена, заслужений юрист України.

Обговорювані теми:

— Візит Блінкена. Заяви щодо Донбасу;

— США підтримали вступ України до НАТО;

— Північний потік — вирок для України?

— Провал вакцинації.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.