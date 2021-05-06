Ток-шоу "Великий день". Встреча Зеленского и Блинкена. Ситуация на Донбассе

Темами выпуска стали:

- Визит Блинкена в Украину и итоги встречи;

- Коррупция в Минздраве;

- Экоинициативы и риски для Украины;

- Инициативы Кабмина;

Шоу с Дмитрием Спиваком "Рыбный день" - смотрите каждый четверг в 19:20​​.

Все мы знаем, что рыба гниет с головы, однако мы начинаем ее чистить с хвоста. Путь к осознанию и пониманию процессов нашей украинской политики будет лежать через нашу политическую кухню.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.