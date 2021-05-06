Перший Незалежний - Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (6 Мая 2021)
Опубликовано: 6 Мая 2021
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Темами выпуска стали:
- Визит Блинкена в Украину и итоги встречи;
- Коррупция в Минздраве;
- Экоинициативы и риски для Украины;
- Инициативы Кабмина;
Шоу с Дмитрием Спиваком "Рыбный день" - смотрите каждый четверг в 19:20.
Все мы знаем, что рыба гниет с головы, однако мы начинаем ее чистить с хвоста. Путь к осознанию и пониманию процессов нашей украинской политики будет лежать через нашу политическую кухню.
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