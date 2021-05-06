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Перший Незалежний. Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком 06.05.2021

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Перший Незалежний 06.05.2021. Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (6 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 6 Мая 2021

Темами выпуска стали:
- Визит Блинкена в Украину и итоги встречи;
- Коррупция в Минздраве;
- Экоинициативы и риски для Украины;
- Инициативы Кабмина;

 

Шоу с Дмитрием Спиваком "Рыбный день" - смотрите каждый четверг в 19:20​​.
Все мы знаем, что рыба гниет с головы, однако мы начинаем ее чистить с хвоста. Путь к осознанию и пониманию процессов нашей украинской политики будет лежать через нашу политическую кухню.

 

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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