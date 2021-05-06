Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Зеленский и Блинкен в Киеве. YT против ссылок на «Умное голосование». Новые штаммы COVID и вакцины 06.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 06.05.2021. Зеленский и Блинкен в Киеве. YT против ссылок на «Умное голосование». Новые штаммы COVID и вакцины
06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Зеленский и Блинкен в Киеве. YT против ссылок на «Умное голосование». Новые штаммы COVID и вакцины (6 Мая 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 6 Мая 2021

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Киев по-прежнему видит угрозу на границе с Россией. По словам Зеленского, на российско-украинской границе находятся 75 тысяч военных России, и их численность сокращается медленно. Блинкен согласился с позицией Зеленского, отметив, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск.


Власти США рассматривают возможность увеличить оказание помощи Украине в сфере безопасности, чтобы помочь противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России, сообщил Блинкен.

 

YouTube начал отмечать ссылки на сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» как спам и удалять их c каналов. Об этом сообщили политик Илья Яшин, издания SOTA и «Новая газета», а также другие пользователи. 

 

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V», ставшего первой вакциной, зарегистрированной в России. Вакцина разработана Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Зеленский и Блинкен в Киеве. YT против ссылок на «Умное голосование». Новые штаммы COVID и вакцины (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу