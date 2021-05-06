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Жалоба на судью по «квартирному делу» Любови Соболь. Встреча Зеленского с госсекретарем США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Киев по-прежнему видит угрозу на границе с Россией. По словам Зеленского, на российско-украинской границе находятся 75 тысяч военных России, и их численность сокращается медленно. Блинкен согласился с позицией Зеленского, отметив, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск.



Власти США рассматривают возможность увеличить оказание помощи Украине в сфере безопасности, чтобы помочь противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России, сообщил Блинкен.

YouTube начал отмечать ссылки на сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» как спам и удалять их c каналов. Об этом сообщили политик Илья Яшин, издания SOTA и «Новая газета», а также другие пользователи.

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V», ставшего первой вакциной, зарегистрированной в России. Вакцина разработана Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Зеленский и Блинкен в Киеве. YT против ссылок на «Умное голосование». Новые штаммы COVID и вакцины (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.