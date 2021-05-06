Пока россияне праздновали, к западу от границ РФ продолжалось весеннее обострение на антироссийской почве, министры иностранных дел некогда большой семерки, когда-то крупнейших экономик мира впервые за долгое время очно встретились в Лондоне и львиную долю времени посвятили теме сдерживания Китая и России, ни слова не сказав о пандемии или стагнации экономик.

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