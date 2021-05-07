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Дождь. «Тайная полиция зачищает неугодных». Почему российской политикой теперь управляет ФСБ, а не Кремль 07.05.2021

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Телеканал Дождь 07.05.2021. «Тайная полиция зачищает неугодных». Почему российской политикой теперь управляет ФСБ, а не Кремль
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Телеканал Дождь - «Тайная полиция зачищает неугодных». Почему российской политикой теперь управляет ФСБ, а не Кремль (7 Мая 2021)

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Опубликовано: 7 Мая 2021

В новом выпуске программы Hard Day’s Night ведущие обсудили с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым нарастающее давление на независимую журналистику в преддверии выборов в Госдуму. По мнению гостя, зачистка медиа и социальных сетей необходима для того, чтобы недовольство нынешней политической и экономической ситуацией никем не могло быть сформулировано. Также Муратов считает, что управление политическими процессами перешло от администрации президента в руки ФСБ.

 

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