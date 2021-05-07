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В новом выпуске программы Hard Day’s Night ведущие обсудили с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым нарастающее давление на независимую журналистику в преддверии выборов в Госдуму. По мнению гостя, зачистка медиа и социальных сетей необходима для того, чтобы недовольство нынешней политической и экономической ситуацией никем не могло быть сформулировано. Также Муратов считает, что управление политическими процессами перешло от администрации президента в руки ФСБ.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Тайная полиция зачищает неугодных». Почему российской политикой теперь управляет ФСБ, а не Кремль (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.