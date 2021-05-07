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Утренний разворот. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Григорий Куксин 07.05.2021

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Утренний разворот 07.05.2021. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Григорий Куксин
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Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Григорий Куксин (7 Мая 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 7 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Дмитрий Захватов, адвокат правозащитного проекта ОВД-инфо

- Живой гвоздь – Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис»

- Виктор Абрамович Зуев, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологи и латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи.

 

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