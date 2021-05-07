Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Григорий Куксин (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Дмитрий Захватов, адвокат правозащитного проекта ОВД-инфо
- Живой гвоздь – Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис»
- Виктор Абрамович Зуев, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологи и латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи.
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