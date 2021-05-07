Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания 07.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 07.05.2021. «Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания
07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 04.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания (7 Мая 2021)

6 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 7 Мая 2021

В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» социолог, журналист и политолог Константин Гаазе прокомментировал новость о том, что суд принял иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову. Навальный подал иск к пресс-секретарю президента еще в прошлом году — после слов Пескова о том, что с оппозиционером работают «специалисты ЦРУ». Гаазе отмечает, что производство по данному делу будет использоваться как способ дискредитировать Навального. По его словам, власть намеренно ставит оппозиционера на грань выживания, а все ответные меры с его стороны выставляет в глазах общественности как неадекватное поведение.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу