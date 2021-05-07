В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» социолог, журналист и политолог Константин Гаазе прокомментировал новость о том, что суд принял иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову. Навальный подал иск к пресс-секретарю президента еще в прошлом году — после слов Пескова о том, что с оппозиционером работают «специалисты ЦРУ». Гаазе отмечает, что производство по данному делу будет использоваться как способ дискредитировать Навального. По его словам, власть намеренно ставит оппозиционера на грань выживания, а все ответные меры с его стороны выставляет в глазах общественности как неадекватное поведение.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.