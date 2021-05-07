На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- О ситуации с вирусом и вакцинацией в России и мире

- О заявлении Макрона о свободной журналистике

- К кому приходит полиция?

- О свободе слова и вседозволенности

- Почему у «Медузы» начались проблемы?

- О деятельности Дудя

- О тренде «моргенштерн».

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