Политическая Россия - Вакцинобесие и свободная журналистика (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- О ситуации с вирусом и вакцинацией в России и мире
- О заявлении Макрона о свободной журналистике
- К кому приходит полиция?
- О свободе слова и вседозволенности
- Почему у «Медузы» начались проблемы?
- О деятельности Дудя
- О тренде «моргенштерн».
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