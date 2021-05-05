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Время в 21:00 05.05.2021

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Время в 21:00 05.05.2021
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Время в 21:00 (5 Мая 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 7 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: в регионах для ветеранов проводят персональные парады; состоялся телефонный разговор президентов России и Турции; более 250 медработников отмечены государственными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом; крупные учения американской армии начались в Эстонии; до первой смены в детских лагерях осталось меньше месяца; большая театральная премьера ко Дню Победы на сцене МХТ имени Чехова; Первый канал подготовил специальный проект «Ровесники Победы».

 

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