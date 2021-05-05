Смотрите в этом выпуске: в регионах для ветеранов проводят персональные парады; состоялся телефонный разговор президентов России и Турции; более 250 медработников отмечены государственными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом; крупные учения американской армии начались в Эстонии; до первой смены в детских лагерях осталось меньше месяца; большая театральная премьера ко Дню Победы на сцене МХТ имени Чехова; Первый канал подготовил специальный проект «Ровесники Победы».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (5 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.