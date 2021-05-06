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Время в 21:00 06.05.2021

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Время в 21:00 06.05.2021
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Время в 21:00 (6 Мая 2021)

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Опубликовано: 7 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: о ситуации с коронавирусом и четвертой российской вакцине от COVID-19 доложили Владимиру Путину; возносящийся к небу Ржевский мемориал с Москвой связал новый маршрут; важные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереване; Валерий Гергиев выступил на обновленной сцене Театра оперы и балета во Владикавказе; «Подольские курсанты»: фильм о подвиге под Москвой в День Победы покажет Первый канал.

 

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