Смотрите в этом выпуске: о ситуации с коронавирусом и четвертой российской вакцине от COVID-19 доложили Владимиру Путину; возносящийся к небу Ржевский мемориал с Москвой связал новый маршрут; важные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереване; Валерий Гергиев выступил на обновленной сцене Театра оперы и балета во Владикавказе; «Подольские курсанты»: фильм о подвиге под Москвой в День Победы покажет Первый канал.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.