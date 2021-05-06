Открытый эфир. SWIFT абсурда и 7 лет «Одесской Хатыни» 04.05.2021

Открытый эфир. Ковидная катастрофа в Индии и уфологи в Пентагоне 05.05.2021

- Северный поток-2 «заморожен». Из-за судебного иска немецких экологов строительство газопровода из России в Европу остановлено до конца мая.

- Великий пражский комбинатор. Журналисты чешского издания Seznam Spravy выяснили, что вице-премьер республики Ян Гамачек придумал план, как можно шантажировать Россию из-за взрывов складов с боеприпасами в 2014 году.

- «Имперская власть в процессе становления»? В Европе вышла новая книга известного голландского исследователя Кейса ван дер Пейла - «Милитаризация Евросоюза». И отдельная глава посвящена Германии, которая, по мнению Пейла, стремится стать самостоятельной военной силой.

- Нацистский марш и декоммунизация «Родины-матери» в День Победы. Украинские радикалы планируют новую провокацию. На этот раз они хотят устроить «военно-историческую реконструкцию» быта и боевых действий пособников Третьего Рейха.

- Трагедия на Балтике. Воспоминания очевидца - в мае 1945 года, за несколько дней до Великой Победы, британские летчики уничтожили корабли с несколькими тысячами беззащитных узников нацистского концлагеря, в основном - русских военнопленных.

- Такая свобода слова. На норвежском телеканале вышел документальный фильм «Фронтовики», прославляющий легионеров СС. В создании ленты участвовали Министерство культуры и Министерство обороны страны.

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