Станет ли глобальное потепление поводом для потепления отношений между Россией и Западом? Существует ли климатическое оружие и кто его применяет? Как взаимосвязаны климат и мировая политика? О чем говорили на полях Международного саммита по климату, и действительно ли так важно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу? Какие наиболее значительные и эффективные меры предпринимает Россия в связи с изменениями климата? Что страшнее - глобальное потепление или ледниковый период? И каким будет это лето?

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