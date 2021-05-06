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Между тем. Климат и политика 06.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 06.05.2021. Климат и политика
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Между тем с Наталией Метлиной - Климат и политика (6 Мая 2021)

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Опубликовано: 7 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Станет ли глобальное потепление поводом для потепления отношений между Россией и Западом? Существует ли климатическое оружие и кто его применяет? Как взаимосвязаны климат и мировая политика? О чем говорили на полях Международного саммита по климату, и действительно ли так важно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу? Какие наиболее значительные и эффективные меры предпринимает Россия в связи с изменениями климата? Что страшнее - глобальное потепление или ледниковый период? И каким будет это лето?

 

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