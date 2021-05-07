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Николай Стариков. Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке 07.05.2021

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Николай Стариков 07.05.2021. Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке
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Николай Стариков - Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке (7 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 7 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о схожести риторики Запада как по отношению к Путину, так и по отношению Сталину.

 

- Как Запад обвиняет Россию «по методичке» 
- Может ли Россия реально вмешиваться в выборы США
- Об исторических параллелях и в чем Запад обвинял СССР 
- Как Гитлер оборвал экономическое союзничество Германии и СССР 
- Как Россия должна защищать свои интересы.

 

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