Николай Стариков - Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о схожести риторики Запада как по отношению к Путину, так и по отношению Сталину.
- Как Запад обвиняет Россию «по методичке»
- Может ли Россия реально вмешиваться в выборы США
- Об исторических параллелях и в чем Запад обвинял СССР
- Как Гитлер оборвал экономическое союзничество Германии и СССР
- Как Россия должна защищать свои интересы.
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