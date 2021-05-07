Почему Украина – не США и никогда ими не станет

Экоактивисты NABU. Война в Европе и чемпион мира по шашкам

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о схожести риторики Запада как по отношению к Путину, так и по отношению Сталину.

- Как Запад обвиняет Россию «по методичке»

- Может ли Россия реально вмешиваться в выборы США

- Об исторических параллелях и в чем Запад обвинял СССР

- Как Гитлер оборвал экономическое союзничество Германии и СССР

- Как Россия должна защищать свои интересы.

Смотрите онлайн Николай Стариков Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.