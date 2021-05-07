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«Покажем, что он с ума сошел»: зачем власть ставит Навального на грань выживания

Международная правозащитная организация Amnesty International на следующей неделе вернет Алексею Навальному статус узника совести, сообщил его соратник Леонид Волков, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, передает Reuters.

По словам Волкова, представители Amnesty International рассказали ему, что 12 мая организация выпустит пресс-релиз о том, как «российская кампания дезинформации смогла повлиять на них». «Они не только восстановят его статус, но и представят разбор ошибок», — добавил Волков.

В Москве задержали участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом она сообщила в своем инстаграме. Четверо полицейских задержали Никульшину на выходе из дома, она собиралась ехать на съемки.

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