НАШ - Марафон. 9 травня під забороною святкування. Про що говорив Зеленський з Блінкеном (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
– Приїзд Блінкена. Результати візиту, перспективи
– Донбас
– Україна-НАТО, що думають США
– Україна вийшла з третьої хвилі ковіду. Звільнення Степанова
– Соціологія: Українці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня
Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Антонищак Андрій, народний депутат України VIII скл.
– Солонтай Олександр, експерт з політики
– Тітаренко Любов Вікторівна, громадський діяч ( художній керівник театру “Браво” )
– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010)
II ЧАСТИНА
– Мураєв Євгеній, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.
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