Важливе. Баста в Киеве - истерика Стерненко. Блинкен едет к Зеленскому

Важливе. Блінкен у Києві. Північний потік - вирок для України

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

– Приїзд Блінкена. Результати візиту, перспективи

– Донбас

– Україна-НАТО, що думають США

– Україна вийшла з третьої хвилі ковіду. Звільнення Степанова

– Соціологія: Українці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

Гості студії:

I ЧАСТИНА

– Антонищак Андрій, народний депутат України VIII скл.

– Солонтай Олександр, експерт з політики

– Тітаренко Любов Вікторівна, громадський діяч ( художній керівник театру “Браво” )

– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010)

II ЧАСТИНА

– Мураєв Євгеній, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.

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