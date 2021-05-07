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НАШ. Марафон. 9 травня під забороною святкування. Про що говорив Зеленський з Блінкеном 07.05.2021

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НАШ 07.05.2021. Марафон. 9 травня під забороною святкування. Про що говорив Зеленський з Блінкеном
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НАШ - Марафон. 9 травня під забороною святкування. Про що говорив Зеленський з Блінкеном (7 Мая 2021)

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Опубликовано: 7 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
– Приїзд Блінкена. Результати візиту, перспективи
– Донбас
– Україна-НАТО, що думають США
– Україна вийшла з третьої хвилі ковіду. Звільнення Степанова
– Соціологія: Українці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Антонищак Андрій, народний депутат України VIII скл. 
– Солонтай Олександр, експерт з політики 
– Тітаренко Любов Вікторівна, громадський діяч ( художній керівник театру “Браво” )
– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010)  

 

II ЧАСТИНА
– Мураєв Євгеній, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.  

 

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