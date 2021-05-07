Перший Незалежний - Александр Кихтенко в ток-шоу "АРГУМЕНТ" (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
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Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким на "Першому Незалежному".
Темы эфира:
- Ситуация на Донбассе;
- Международные отношения;
Гости эфира:
- Экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко;
- Эксперт-международник Андрей Бузаров;
- Военный историк Юрий Дудкин;
- Кандидат политических наук Ростислав Балабан;
- Политолог Игорь Рейтерович
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