Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке

Единственная подводная лодка в составе ВМС Польши, носящая гордое название «Орёл», оказалась полностью небоеспособной. Причём юмор ситуации заключается в том, что преодолеть эту не боеспособность не смогли даже путём ремонта, проведённого с 2014 по 2018. В марте текущего года был объявлен тендер на новый ремонт, но эффективные польские компании не выразили желания участвовать в конкурсе.

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