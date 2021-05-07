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Политическая Россия. Polska no strong: поляки не могут починить единственную подлодку 07.05.2021

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Политическая Россия 07.05.2021. Polska no strong: поляки не могут починить единственную подлодку
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Политическая Россия - Polska no strong: поляки не могут починить единственную подлодку (7 Мая 2021)

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Опубликовано: 7 Мая 2021

Единственная подводная лодка в составе ВМС Польши, носящая гордое название «Орёл», оказалась полностью небоеспособной. Причём юмор ситуации заключается в том, что преодолеть эту не боеспособность не смогли даже путём ремонта, проведённого с 2014 по 2018. В марте текущего года был объявлен тендер на новый ремонт, но эффективные польские компании не выразили желания участвовать в конкурсе.

 

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