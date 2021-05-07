Сенат с Юрием Богдановым - Истории победителей: специальный выпуск (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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Сенаторы рассказывают о своих родных и близких, тех кто приближал нашу общую Великую Победу. Трогательная история вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева начиналась с поисков бойца пропавшего без вести, а в итоге коснулась судеб очень многих людей. Вице-спикер Юрий Воробьев рассказывает о своем деде-фронтовике. А также в выпуске воспоминания сенаторов Инны Святенко, Дмитрия Василенко, Андрея Шевченко, Татьяны Кусайко, Эдуарда Исакова.
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