Свобода слова Савика Шустера - Кто контролирует прошлое (7 Мая 2021)
Опубликовано: 7 Мая 2021
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– Розсекречені документи: що скоїли бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом?
– Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі?
– Чи змінилося ставлення українців до Другої світової на тлі війни на Донбасі?
– За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію у Будинку профспілок в Одесі?
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