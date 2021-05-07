– Розсекречені документи: що скоїли бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом?

– Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі?

– Чи змінилося ставлення українців до Другої світової на тлі війни на Донбасі?

– За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію у Будинку профспілок в Одесі?

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Кто контролирует прошлое (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.