Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Свобода слова Савика Шустера. Кто контролирует прошлое 07.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера 07.05.2021. Кто контролирует прошлое
07.05.2021 30.04.2021 23.04.2021 16.04.2021 09.04.2021 02.04.2021 26.03.2021 19.03.2021 12.03.2021 05.03.2021
Еще

Свобода слова Савика Шустера - Кто контролирует прошлое (7 Мая 2021)

27 просмотров
1
1
Поделиться
Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
Подписаться

Опубликовано: 7 Мая 2021

– Розсекречені документи: що скоїли бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом?
– Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі?
– Чи змінилося ставлення українців до Другої світової на тлі війни на Донбасі?
– За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію у Будинку профспілок в Одесі?

 

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Кто контролирует прошлое (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу