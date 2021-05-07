НАШ - Пятница. Вечер. Изменилось ли отношение украинцев ко Дню Победы (7 Мая 2021)
Опубликовано: 8 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Андрій Пальчевський, телеведучий
– Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.
– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр)
– Ататолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Олена Дяченко, політичний експерт
– Марина Ставнійчук, заслужений юрист України
– Олександр Кочетков, політичний аналітик
– Юрій Атаманюк, економіст
– Олена Бондаренко, народний депутат України V-VII скл.
– Валентин Гладких, політолог Давидюк Микола, політолог
Обговорювані теми:
00:00 Про святкування Дня Перемоги;
13:20 Україна має домовлятися з Росією;
15:00 Про Миколу Тищенка;
23:45 Чи влаштує Володимир Зеленський позачергові президентські вибори; 34:29 Про рамки для олігархів;
46:00 Росія чи США?
1:04:00 Про боротьбу з нацизмом;
1:16:00 Про те, як президенти руйнують Україну;
1:29:40 8 чи 9 травня – яку дату відзначати?;
1:47:20 Олена Дяченко про фашизм та марш на честь СС «Галичина»;
2:17:40 Чи треба проводити марш на честь Дня Перемоги?;
2:28:00 Зеленський заявив, що у початку Другої світової війни винна не лише нацистка Німеччина, а й СРСР;
2:54:00 Про виплати ветеранам до 9 травня
03:01:00 Чи є контакт між Путіним, Байденом та Зеленським?
03:12:50 Зеленському потрібна суспільна підтримка;
03:29:30 Чи готовий Зеленський зустрічатися з Путіним;
03:48:40 Як повернути громадян України. Головна проблема Путіна;
04:05:00 Про кластери по Донбасу;
04:31:00 Чому Україна відмовився від протокольного фіксування в ТКГ;
04:46:00 Честь для політиків.
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