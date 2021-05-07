Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Пятница. Вечер. Изменилось ли отношение украинцев ко Дню Победы 07.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 07.05.2021. Пятница. Вечер. Изменилось ли отношение украинцев ко Дню Победы
07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 03.05.2021
Еще

НАШ - Пятница. Вечер. Изменилось ли отношение украинцев ко Дню Победы (7 Мая 2021)

27 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 8 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець. 
Гості студії:
– Андрій Пальчевський, телеведучий
– Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр. 
– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр) 
– Ататолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Олена Дяченко, політичний експерт
– Марина Ставнійчук, заслужений юрист України 
– Олександр Кочетков, політичний аналітик 
– Юрій Атаманюк, економіст
– Олена Бондаренко, народний депутат України V-VII скл.
– Валентин Гладких, політолог Давидюк Микола, політолог

 

Обговорювані теми:
00:00 Про святкування Дня Перемоги;
13:20 Україна має домовлятися з Росією;
15:00 Про Миколу Тищенка;
23:45 Чи влаштує Володимир Зеленський позачергові президентські вибори; 34:29 Про рамки для олігархів;
46:00 Росія чи США?
1:04:00 Про боротьбу з нацизмом;
1:16:00 Про те, як президенти руйнують Україну;
1:29:40 8 чи 9 травня – яку дату відзначати?;
1:47:20 Олена Дяченко про фашизм та марш на честь СС «Галичина»;
2:17:40 Чи треба проводити марш на честь Дня Перемоги?;
2:28:00 Зеленський заявив, що у початку Другої світової війни винна не лише нацистка Німеччина, а й СРСР;
2:54:00 Про виплати ветеранам до 9 травня
03:01:00 Чи є контакт між Путіним, Байденом та Зеленським?
03:12:50 Зеленському потрібна суспільна підтримка;
03:29:30 Чи готовий Зеленський зустрічатися з Путіним;
03:48:40 Як повернути громадян України. Головна проблема Путіна;
04:05:00 Про кластери по Донбасу;
04:31:00 Чому Україна відмовився від протокольного фіксування в ТКГ;
04:46:00 Честь для політиків.

 

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Изменилось ли отношение украинцев ко Дню Победы (7 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу