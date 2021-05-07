В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Андрій Пальчевський, телеведучий

– Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.

– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр)

– Ататолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Олена Дяченко, політичний експерт

– Марина Ставнійчук, заслужений юрист України

– Олександр Кочетков, політичний аналітик

– Юрій Атаманюк, економіст

– Олена Бондаренко, народний депутат України V-VII скл.

– Валентин Гладких, політолог Давидюк Микола, політолог

Обговорювані теми:

00:00 Про святкування Дня Перемоги;

13:20 Україна має домовлятися з Росією;

15:00 Про Миколу Тищенка;

23:45 Чи влаштує Володимир Зеленський позачергові президентські вибори; 34:29 Про рамки для олігархів;

46:00 Росія чи США?

1:04:00 Про боротьбу з нацизмом;

1:16:00 Про те, як президенти руйнують Україну;

1:29:40 8 чи 9 травня – яку дату відзначати?;

1:47:20 Олена Дяченко про фашизм та марш на честь СС «Галичина»;

2:17:40 Чи треба проводити марш на честь Дня Перемоги?;

2:28:00 Зеленський заявив, що у початку Другої світової війни винна не лише нацистка Німеччина, а й СРСР;

2:54:00 Про виплати ветеранам до 9 травня

03:01:00 Чи є контакт між Путіним, Байденом та Зеленським?

03:12:50 Зеленському потрібна суспільна підтримка;

03:29:30 Чи готовий Зеленський зустрічатися з Путіним;

03:48:40 Як повернути громадян України. Головна проблема Путіна;

04:05:00 Про кластери по Донбасу;

04:31:00 Чому Україна відмовився від протокольного фіксування в ТКГ;

04:46:00 Честь для політиків.

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