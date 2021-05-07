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Международное обозрение 07.05.2021

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Международное обозрение 07.05.2021
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Международное обозрение (7 Мая 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 8 Мая 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Кому нужна дипломатия в XXI веке? Приватность международных связей уходит в прошлое, все тайное становится публичным, а традиционные связи все больше вытесняются Twitter-дипломатией. Во Франции отмечают 200-летие со дня смерти Наполеона. Неординарная личность вызывает противоречивую реакцию в обществе. Индия достигла рекордов по заболеваемости коронавирусом, мир уже шлет помощь. Однако в самой Индии к такому развитию событий свое – особое – отношение.

 

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