Кому нужна дипломатия в XXI веке? Приватность международных связей уходит в прошлое, все тайное становится публичным, а традиционные связи все больше вытесняются Twitter-дипломатией. Во Франции отмечают 200-летие со дня смерти Наполеона. Неординарная личность вызывает противоречивую реакцию в обществе. Индия достигла рекордов по заболеваемости коронавирусом, мир уже шлет помощь. Однако в самой Индии к такому развитию событий свое – особое – отношение.

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