Неприятная правда о состоянии американских ядерных сил продолжает расстраивать людей с толерантными лицами из Конгресса США. И самое смешное, что эту правду изрекают не какие-то там «агенты Кремля», а само руководство Стратегического командования Пентагона. Мотивы американских вояк понятны: им нужны деньги на новое оружие. Однако тут встаёт во весь рост вопрос об инженерной импотенции заокеанского «хайтека».

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