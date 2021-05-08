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Политическая Россия. Глава Стратегического командования США: наши ядерные силы устарели 08.05.2021

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Политическая Россия 08.05.2021. Глава Стратегического командования США: наши ядерные силы устарели
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Политическая Россия - Глава Стратегического командования США: наши ядерные силы устарели (8 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 8 Мая 2021

Неприятная правда о состоянии американских ядерных сил продолжает расстраивать людей с толерантными лицами из Конгресса США. И самое смешное, что эту правду изрекают не какие-то там «агенты Кремля», а само руководство Стратегического командования Пентагона. Мотивы американских вояк понятны: им нужны деньги на новое оружие. Однако тут встаёт во весь рост вопрос об инженерной импотенции заокеанского «хайтека».

 

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