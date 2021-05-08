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Задело. Немецкая борьба с историей Великой Отечественной войны 08.05.2021

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Задело с Николаем Петровым 08.05.2021. Немецкая борьба с историей Великой Отечественной войны
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Задело с Николаем Петровым - Немецкая борьба с историей Великой Отечественной войны (8 Мая 2021)

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Опубликовано: 8 Мая 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал удаление из списков почетных граждан Германии советских ветеранов-героев и порассуждал на тему искажения Европой истории и памяти о Великой Отечественной войне.

 

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