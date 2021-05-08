Зачем России восстанавливать единую страну на месте СССР? АРМАГЕДДОНЫЧ

Экстремисты не станут депутатами. Волков струсил. Блинкен летит на Украину. Спецэфир

Экстремисты по методичке НАТО создают свою религию с Навальным вместо Иисуса

Польша - от четвёртого раздела... к пятому? АРМАГЕДДОНЫЧ

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о двух главных вызовах Украине: "Россия и коррупция с олигархами"

- НАТО считает, что у границ с Украиной остаются "десятки тысяч" российских военных

- Киев собирается закупать оружие у США

- Украина пугает Вашингтон, что Россия захватит Азовское море

- Зеленский начал искать русских шпионов на встрече с Блинкеным

- Кравчук грозится превратить незалежную в ядерную державу

- США поддержали вступление Украины в НАТО

- Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"

- Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

- Украинцев с российскими паспортами назвали "недогражданами"

- Лавров ответил на угрозы Евросоюза ввести новые санкции

- Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне

- МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

- YouTube стал вычищать провокации экстремистов-навальнистов

- Тайны подготовки армии к параду Победы.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Спиридон Килинкаров.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир (6 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.