Соловьёв LIVE - Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир (6 Мая 2021)
Опубликовано: 8 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о двух главных вызовах Украине: "Россия и коррупция с олигархами"
- НАТО считает, что у границ с Украиной остаются "десятки тысяч" российских военных
- Киев собирается закупать оружие у США
- Украина пугает Вашингтон, что Россия захватит Азовское море
- Зеленский начал искать русских шпионов на встрече с Блинкеным
- Кравчук грозится превратить незалежную в ядерную державу
- США поддержали вступление Украины в НАТО
- Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"
- Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
- Украинцев с российскими паспортами назвали "недогражданами"
- Лавров ответил на угрозы Евросоюза ввести новые санкции
- Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне
- МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем
- YouTube стал вычищать провокации экстремистов-навальнистов
- Тайны подготовки армии к параду Победы.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Спиридон Килинкаров.
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