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Соловьёв LIVE. Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир 06.05.2021

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Соловьёв LIVE 06.05.2021. Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир (6 Мая 2021)

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Опубликовано: 8 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве.  Сегодня обсудим:

 

- Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о двух главных вызовах Украине: "Россия и коррупция с олигархами"

- НАТО считает, что у границ с Украиной остаются "десятки тысяч" российских военных

- Киев собирается закупать оружие у США

- Украина пугает Вашингтон, что Россия захватит Азовское море

- Зеленский начал искать русских шпионов на встрече с Блинкеным

- Кравчук грозится превратить незалежную в ядерную державу

- США поддержали вступление Украины в НАТО

- Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"

- Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

- Украинцев с российскими паспортами назвали "недогражданами"

- Лавров ответил на угрозы Евросоюза ввести новые санкции

- Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне

- МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

- YouTube стал вычищать провокации экстремистов-навальнистов

- Тайны подготовки армии к параду Победы.

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Спиридон Килинкаров.

 

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