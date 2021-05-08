Телеканал Дождь - День Победы в России и за границей. Кто скрывает смертность от COVID? Никульшина о своем задержании (8 Мая 2021)
Опубликовано: 8 Мая 2021
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К Дню Победы положительно относятся большее россиян, чем к Новому году и дню рождения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса поиска работы SuperJob.
С марта 2020 года по май 2021 года в России от коронавируса могли умереть 593 610 человек, следует из данных исследования Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Этот показатель более чем в пять раз превышает данные оперативного штаба и в два раза — данные Росстата.
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