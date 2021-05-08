Политическая Россия - Ко Дню Победы дагестанцы снесли памятник Сталину (8 Мая 2021)
Опубликовано: 8 Мая 2021
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В конце апреля в городе был установлен бюст Сталина. Жители республики возмутились таким решением, памятник убрали вместе с табличкой.
«Табличку тоже снять? Да, табличку тоже сними», – говорили рабочие при демонтаже.
Информация о том, что в республике появился бюст Сталина, была опубликована в социальных сетях 29 апреля. Решение об установке памятной таблички и бюста вызвало шквал возмущения среди дагестанцев, впрочем, и в соседних регионах тоже.
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